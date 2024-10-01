В России восстановит скелет мамонта

Международный центр реставрации в Рождествено Ленинградской области примет на восстановление скелет мамонта, обнаруженного в Ямало-Ненецком автономном округе в 2020 году.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, экспонат прибудет в центр из Музейно-выставочного комплекса И. С. Шемановского в Салехарде в конце года.

"Международный центр реставрации в Рождествено возьмется за восстановление скелета мамонта, обнаруженного на берегу озера Печевалавато в Ямало-Ненецком автономном округе в 2020 году. Уникальный экспонат прибудет в Ленобласть из Музейно-выставочного комплекса И.С. Шемановского в Салехарде в декабре. Под руководством ведущего специалиста страны в области реставрации естественно-исторических объектов Юрия Старикова будет проведена кропотливая работа над 400 костями скелета, некоторые из них сохранили фрагменты мягких тканей и шкуры. Ожидается, что процесс займет примерно восемь месяцев", - говорится в сообщении.

Останки мамонта были обнаружены местными жителями. Научный центр изучения Арктики сообщил об этом на своем официальном сайте в июле 2020 года. Ученые извлекли все сохранившиеся останки животного - порядка 80% костей. Предварительные исследования показали, что этот мамонт жил около 30 тыс. лет назад.

В Научном центре изучения Арктики отмечали, что это не первая находка останков мамонта в регионе. Самые известные были сделаны в Ямальском районе в 1988 и 2007 годах (мамонтята Маша и Люба). Богатейшая коллекция костных останков мамонтов собрана учеными на Гыданском полуострове.