Microsoft выпустила ломающие компьютеры обновление Windows 11

Вышедшее на прошлой неделе необязательное обновление для Windows 11 KB5043145 приводит к сбоям в работе компьютеров. Об этом сообщает портал 3DNews.

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Согласно источнику, после установки обновления некоторые пользователи столкнулись с невозможностью перезагрузить компьютер из-за появления Blue Screen Of Death или Green Screen Of Death. Кроме того, у некоторых возникают проблемы с функцией восстановления BitLocker, функции шифрования дисков.

Вместе с тем пользователи жалуются на бесконечную загрузку Windows и автоматический запуск функции восстановления при попытке сбросить обновление. Один из пользователей сообщил, что его ноутбук завис на экране с логотипом производителя с бесконечно вращающимся кругом загрузки. Другие жалуются на неработающие мыши, клавиатуры и USB-порты, проблемы с Wi-Fi и прекращении работы Windows Subsystem for Linux.

В Microsoft уже подтвердили наличие проблемы, которая затрагивает компьютеры на Windows 11 версий 23H2 и 22H2. Компания отозвала выпуск обновления и изучает жалобы. Компания рекомендует пострадавшим пользователям связаться с поддержкой через «Центр отзывов Windows».