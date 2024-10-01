Ученые создали способного повторять авторскую манеру художников робота

Исследователи из СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с помощью нового алгоритма научили робота-художника точнее передавать технику нанесения мазков при копировании картин знаменитых живописцев. Первый прототип рисовал лишь чёрной краской, после усовершенствования он получил возможность смешивать краски и использовать разные оттенки, а сейчас научился наносить мазки различной ширины, длины и формы. Такое расширение функционала улучшает качество нарисованной копии.

Специалисты из СПбГЭТУ «ЛЭТИ» научили робота-художника имитировать уникальные стили нанесения мазков при создании картин. Благодаря новому компьютерному алгоритму машина может воспроизводить манеру известных мастеров, писать картины в разных стилях, а также делать каллиграфические надписи. Об этом RT сообщили в пресс-службе ЛЭТИ. Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда. Результаты опубликованы в журнале Robotics.

Как рассказали авторы работы, идея создать робота-художника возникла у них в 2016 году. Через несколько лет они собрали первый прототип такой машины. Учёные написали для робота специальное программное обеспечение: алгоритм разбивает на отдельные мазки загруженное изображение и преобразовывает эти данные в машинный код.

Устройство представляет собой перемещающуюся в трёхмерном пространстве роботизированную руку — манипулятор, который может удерживать обычную кисть для рисования. Роборука прикреплена к столу, на котором расположен холст.

На первых порах машина могла писать только чёрно-белые картины. Робот-художник успешно скопировал несколько картин в технике гризайль, то есть монохромной живописи. На следующем этапе учёные создали специальный смеситель акриловых красок, благодаря чему робот научился получать практически любой цвет и оттенок краски для написания картин.

Сейчас учёные разработали математическую модель, благодаря которой робот-художник может наносить на холст мазки различной длины, ширины и формы. Кроме того, его научили делать мазки разной толщины — этот параметр зависит от силы нажатия кисточкой на холст.

Всё это существенно расширяет функционал механического живописца. Теперь он способен точнее повторять стиль конкретного художника. Способности робота уже испытали на имитации стиля импрессионистов.