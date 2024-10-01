Стало известно, какие старые iPhone чаще всего меняют на iPhone 16 в РФ

В 2024 году россияне чаще всего предпочитают переходить на новый iPhone 16 с iPhone 13. Об этом «Газете.Ru» стало известно из исследования сервиса по обмену техники «ДамПродам» (копия имеется в распоряжении редакции).

Эксперты также отметили, что россияне не хотят переплачивать за новинки на «сером» рынке. Причина заключается в том, что бывшие официальные реселлеры Apple в этом году максимально быстро представили и привезли в Россию новые модели iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Их можно было предзаказать с первых дней после анонса, а заказы начали выдавать практически сразу после мирового релиза 20 сентября.

В результате реселлеры задали планку для рынка фиксированной стоимостью новой модели. В первые дни продаж iPhone 16 стоил дороже 400 тысяч рублей в большинстве магазинов. Высокая цена связана с тем, что смартфоны завозят в РФ из других стран. Такая практика появилась еще в 2008 году. Например, тогда iPhone 3G официально стоил $199, а на территории России его ценник увеличивался до $800-1200.

Традиционно рост сделок trade-in в России растет с октября по декабрь. Это связано с тем, что именно в это время стабилизируются цены на новые модели iPhone. Кроме того, ритейлеры вводят дополнительные программы рассрочки. А также наступает период новогодних праздников, когда iPhone продолжает оставаться одним из наиболее востребованных подарков.

По данным «ДамПродам», чаще всего на новый iPhone 16 меняют следующие модели: iPhone 13 (год выпуска 2021), iPhone 15 (год выпуска 2023), iPhone 14 (год выпуска 2022).