В России начал продаваться новый ультрабук Honor

В России открылся предзаказ на новые ультрабуки MagicBook Art 14 от Honor. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании «М.Видео-Эльдорадо».

Honor MagicBook Art 14 выделяется своим легким и прочным магниевым корпусом, а также титановой основой клавиатуры. Вес ноутбука составляет всего 1 кг, а толщина – 1 см, что делает его одним из самых компактных устройств в своем сегменте.

Ноутбук оснащен ярким сенсорным OLED-экраном 14,6 дюйма с рекордной полезной площадью 97%. Экран поддерживает передовые технологии защиты зрения, включая ШИМ-частоту 4320 Гц и динамическую яркость.

Еще одной ключевой особенностью MagicBook Art 14 является съемная камера с магнитным креплением, которая может быть установлена в двух положениях. Камера оснащена алгоритмами искусственного интеллекта для отслеживания пользователя в кадре и размытия фона.

Ноутбук работает на базе производительных и энергоэффективных процессоров Intel Core Ultra 5 и Ultra 7. Батарея емкостью 60 Втч обеспечивает до 9,5 часов повседневной офисной работы.

MagicBook Art 14 оснащен необходимыми портами для подключения внешних устройств, включая Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI и 3,5-мм разъем для наушников и микрофона. Также ноутбук оснащен аудиосистемой с 6 динамиками и поддержкой пространственного аудио.

Версия ноутбука с процессором Ultra 5, 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ постоянной стоит 180 тыс. руб. За модель с Ultra 7 придется заплатить 200 тыс. руб. Предзаказ продлится с 1 по 14 октября 2024 года.