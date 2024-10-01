Вышла версия Windows 11 24H2, не требующая входа в Microsoft-аккаунт

Вышла версия Windows 11 24H2, которая не требует входа в Microsoft-аккаунт
Microsoft выпустила версию Windows 11 24H2, которая стала доступна для OEM-производителей и пользователей, предпочитающих устанавливать системы самостоятельно.
Главное нововведение этой версии — возможность установки операционной системы без обязательной привязки к учётной записи Microsoft.
Как сообщает Windows Latest, пользователи могут обойти требование к сети и учётной записи, используя команду OOBE\BypassNRO, что позволяет настроить систему с локальным аккаунтом.
Кроме того, Windows 11 24H2 автоматически включает шифрование BitLocker при новой установке, хотя эту функцию можно отключить вручную в настройках системы.
Ожидается, что официальный релиз обновления произойдёт в ближайшие недели. Microsoft уже начала подготовку драйверов и ISO-файлов для OEM.