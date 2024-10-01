В России представили нейросеть для оценки уровня английского языка

В пресс-службе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) сообщили, что специалисты вуза разработали нейросеть «ИИ Лингво», которая позволяет оценить уровень владения английским языком. Время выполнения теста составляет до 60 минут, а результаты приходят всего через полчаса.

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Нейросеть была создана совместными усилиями Центра искусственного интеллекта, Школы иностранных языков и онлайн-кампуса НИУ ВШЭ. Тест включает эссе, интервью и монолог, и его можно пройти на любом устройстве.

«ИИ Лингво» обучен на основе тысяч экспертных оценок устных и письменных работ, что позволяет нейросети точно оценивать как текстовые, так и аудиозадания. Уровень владения языком варьируется от Elementary до Upper-Intermediate.

Разработка уникальна для языкового образования, так как способна извлекать сложные признаки речевого поведения, отметили в университете. В будущем планируется расширение тестов на другие иностранные языки.