Microsoft отказалась от выпуска передовой MR-гарнитуры HoloLens 2

Microsoft объявила о прекращении производства гарнитуры смешанной реальности HoloLens 2.

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Устройство, выпущенное в 2019 году, перестанет продаваться, однако пользователи смогут получать обновления для устранения критических уязвимостей и программных ошибок вплоть до 31 декабря 2027 года.

После этого поддержка полностью завершится. Что касается первой версии HoloLens, то её поддержка закончится уже 10 декабря 2024 года.

На данный момент компания не планирует выпускать новую модель шлема. В 2022 году появились сообщения об отмене разработки HoloLens 3.

Вслед за этим последовали сокращения в подразделении Microsoft, занимавшемся проектом смешанной реальности.

Сейчас Microsoft переключает внимание на поддержку уже существующих устройств и сотрудничество с другими компаниями. По всей видимости, компания сосредоточится на развитии софта и партнёрств в сфере виртуальной реальности.