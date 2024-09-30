Стало известно о разногласиях между «Роскосмосом» и NASA

Согласно отчету генерального инспектора NASA Джорджа Скотта, между американским космическим агентством и российской госкорпорацией «Роскосмос» возникли разногласия из-за утечке на российском сегменте Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ArsTechnica.

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В отчете указано, что утечка в шлюзе между грузовым кораблем и модулем «Звезда» увеличилась почти в четыре раза с начала года. При этом российская и американская сторона пока не смогли найти причину поломки. В данный момент стороны склоняются к версии о поломке в сварных швах, но соглашения по этому вопросу пока не достигнуто.

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Как отмечает издание, в это время проблема становится все более и более серьезной — если утечка станет слишком большой, в промежуточном шлюзе может возникнуть разгерметизация. Это уменьшит количество стыковочных портов на российском сегменте МКС.

Ранее пятый российский космонавт прилетел на МКС в составе экипажа Crew Dragon.