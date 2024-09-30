Ученые узнали причину гравитационных аномалий на Луне

Американские ученые из Центра космических полетов имени Годдарда NASA пришли к выводу, что в недрах Луны находится слой частично расплавленной мантии. На это указывают гравитационные особенности природного спутника Земли. Исследование опубликовано в научном журнале AGU Advances.

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Новые доказательства возникли в результате анализа лунных приливов. Реакция Луны на приливные силы Земли и Солнца частично зависит от ее глубинной внутренней структуры.

Команда использовала ежемесячные и ежегодные изменения лунной гравитации, а также информацию о средней плотности Луны, в модели для компьютерной имитации недр спутника.

Ученые обнаружили, что без включения в расчеты параметров мягкого слоя в основании лунной мантии результаты вычислений не совпадают с наблюдаемыми эффектами.

Исследователи предполагают, что если жидкая часть мантии действительно существует, она может состоять из богатого титаном материала, называемого ильменитом.

Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы лучше понять этот слой и определить источник тепла, который поддерживает породы в расплавленном состоянии миллиарды лет, отметили специалисты.

Ранее ученые выяснили, что недра Луны богаты драгоценными камнями.