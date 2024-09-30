Российский космонавт установил рекорд непрерывного пребывания в космосе

Российский космонавт Олег Кононенко непрерывно находился на борту Международной космической станции в течение 1111 дней (более трех лет), что стало новым мировым рекордом. Об этом сообщает научный новостной портал Live Science.

Кононенко благополучно вернулся на Землю вместе с астронавтом НАСА Трейси Колдуэлл Дайсон и своим коллегой Николаем Чубом на борту космического корабля «Союз МС-25».

Приземление произошло приблизительно через три с половиной часа после расстыковки с МКС в Казахстане. Завершившийся полет стал пятым для Кононенко. Во время него он совершил семь выходов в открытый космос суммарной продолжительностью 44 часа, а также облетел Землю 17800 раз.

Ранее космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с российским космонавтом Александром Горбуновым стартовал к МКС.