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Нейросеть Midjourney заменила украинский герб на двуглавого орла

При запросе на создание изображения процесса голосования на выборах президента Украины нейросеть Midjourney изобразила вместо украинского герба двуглавого орла.

Нейросеть Midjourney заменила украинский герб на двуглавого орла
© РИА Новости

Нейросеть Midjourney попросили иллюстрировать процесс голосования на президентских выборах на Украине с отображением украинской национальной символики и использованием желтых и синих цветов в интерьере в классическом стиле.

© ИИ

Однако вместо привычного украинского трезубца, символа страны, на картине оказался изображен двуглавый орел.

Наука и техника
Украина
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