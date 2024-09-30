Нейросеть Midjourney заменила украинский герб на двуглавого орла
При запросе на создание изображения процесса голосования на выборах президента Украины нейросеть Midjourney изобразила вместо украинского герба двуглавого орла.
Нейросеть Midjourney попросили иллюстрировать процесс голосования на президентских выборах на Украине с отображением украинской национальной символики и использованием желтых и синих цветов в интерьере в классическом стиле.
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Однако вместо привычного украинского трезубца, символа страны, на картине оказался изображен двуглавый орел.