Представители Telegram обязались всесторонне сотрудничать с Южной Кореей

Представители Telegram обязались сотрудничать с властями Южной Кореи в вопросе противодействия распространению дипфейков, рассказали в Южнокорейской комиссии по рассмотрению вопросов телерадиовещания и связи. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу KCSС.

В комиссии уточнили, что представители сервиса пообещали придерживаться принципа нулевой терпимости в отношении незаконной информации, злоупотребляющей использованием технологий, таких как дипфейк.

Кроме того, в Telegram обязались всесторонне сотрудничать не только по преступлениям в области половых отношений в цифровой среде, но и в отношении... наркотиков, азартных игр и другой незаконной информации, заметили в KCSС.

Представители Telegram договорились проводить консультации не только с комиссией, но и с южнокорейской полицией, резюмировали в KCSС.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что сотрудники сервиса предоставят по требованию властей IP-адреса и номера телефонов пользователей мессенджера в том случае, если чиновники и правоохранители предъявят обоснованные юридические запросы