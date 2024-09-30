Эверест стал выше

Британские и китайские ученые обнаружили, что формирование сети речных ущелий в 75 километрах от Эвереста стало причиной роста высоты горы и ее ближайших «соседей» в Гималаях на 15–50 метров за последние 100 тысяч лет.

Эверест продолжает расти из-за феномена «изостатического отскока», который поднимает гору быстрее, чем эрозия снижает ее высоту. Рост составляет около двух миллиметров в год и хорошо фиксируется системами GPS.

Исследователи предположили, что причиной роста является «изостатический отскок» — подъем больших участков суши, ранее прижатых ледниками или другими массами.

В случае с Эверестом ученые обнаружили, что слияние двух горных рек — Коси и Арун — привело к образованию новой сети речных ущелий и ускорило разрушение горных пород к северо-востоку от Джомолунгмы. Расчеты ученых показывают, что глубина ущелий в речной сети Аруна и Коси увеличивается примерно на 5–10 миллиметров в год из-за водной эрозии. Это ослабляет давление на мантию и приводит к ежегодному увеличению высоты Эвереста и соседних вершин на два миллиметра благодаря «изостатическому отскоку».

В результате этих процессов Джомолунгма и две соседние горы — Лхоцзе и Макалу — стали на 15–50 метров выше, чем до слияния Аруна и Коси. Исследователи считают, что эти процессы объясняют то, почему Эверест выше второй по высоте горы мира — Чогори — и почему Лхоцзе и Макалу возвышаются над своими «соседями» по Гималаям, сообщает РИА Новости.

В конце июня появилась информация о том, что в результате массового таяния ледников на Эвересте обнаруживается все больше альпинистов, погибших при попытках восхождения на самую высокую гору мира. Непальскими скалолазами и военными проводится специальная операция по извлечению и спуску останков с горы. Майор Вооруженных сил Непала Адитья Карки сообщил, что его команде, в которую вошло около 30 альпинистов-военных, удалось достать пять тел. При этом несколько часов было потрачено на удаление с них льда.