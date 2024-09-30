Физик нашел в Библии доказательство того, что наш мир является симуляцией

Физик Мелвин Вопсон считает, что наш мир может быть продвинутой компьютерной симуляцией и подтверждение этому кроется в Библии. Об этом сообщает Daily Mail.

Вопсон утверждает, что Библия не только говорит о том, что мы находимся в симуляции, но и о том, кто ее создал — искусственный интеллект. В качестве доказательства своих слов физии сослался на фразу из Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Он считает, что «Слово» в этом контексте можно интерпретировать как компьютерный код, который управляет и контролирует симуляцию, а фраза «Слово было Богом» означает, что Бог является частью симуляции, а не отделен от нее.

«Другими словами, сущность, которая контролирует все это — Бог — также записана в коде», — пояснил Вопсон.

Далее в Евангелии от Иоанна говорится: «Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть…».

«Это подразумевает Творца, который создал симулированную вселенную с помощью Слова (кода). Это говорит о том, что акт творения, описанный в Библии, может быть аналогичен программированию и симуляции. Можно утверждать, что эта теория дает ответ на вопрос, над которым бьются многие христиане: как Бог создал Вселенную за шесть дней? Если верить этой теории, то он сделал это, создав симулированную реальность, заключенную в компьютерную программу, что, как мы знаем, возможно», — убежден физик.

По словам Вопсона, такие явления, как ограниченная скорость света и звука могут указывать на зависимость от скорости компьютерного процессора, законы физики напоминают код, управляющий Вселенной, а элементарные частицы — пиксели.