В США заработал новый сервис Starlink

Корпорация SpaceX начала тестирование сервиса Starlink Direct To Cell (DTC), позволяющего налаживать сотовую связь через спутники. На это обратило внимание издание PhoneArena.

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Запущенный совместно с компанией Илона Маска и оператором T-Mobile сервис заработал у ряда пользователей из США. Так, об это заявил пользователь Reddit под ником ommmyyyy. По его словам, в какой-то момент название оператора на его iPhone поменялось на Satellite («Спутник»), а он сам смог отправить SMS.

SpaceX еще не анонсировала начало бета-тестирования. По мнению специалистов медиа, ранний запуск DTC касается крайне ограниченного числа пользователей. В материале говорится, что Direct To Cell еще наверняка не готов к массовому запуску.

В SpaceX намерены с помощью своего сервиса полностью решить проблему «слепых зон», где покрытие сотовой связи работает плохо или отсутствует вовсе. «Это потенциально огромный скачок к будущему», — заметили журналисты PhoneArena.

В начале осени корпорация SpaceX раскрыла планы по работе сервиса Direct To Cell (DTC), который начнет обеспечивать связь между телефонами и спутниками Starlink. Первое время сервис окажется эксклюзивным для абонентов T-Mobile, однако затем он будет работать со всеми американскими операторами.