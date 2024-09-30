В РФ вновь оштрафовали Google за отказ удалить запрещенный контент

Суд Москвы оштрафовал Google еще на 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенный в РФ контент. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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Таганский суд признал компанию виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ).

Какая именно информация послужила причиной для штрафа, не уточняется.

В прошлый раз Google оштрафовали на ту же сумму за новый эпизод нарушения закона о самоконтроле социальных сетей. Причиной штрафа, согласно материалам дела, стал отказ компании ограничить доступ к публикациям, содержащим информацию о распитии алкоголя и табакокурении. Компания уже трижды привлекалась к ответственности по данной статье, получив дважды штрафы в размере 800 тыс. руб. и один раз на 4 млн руб.