Названа причина возникновения пыльной бури на юге России

Пыльная буря, охватившая ряд регионов юга России, стала следствием изменения климата, поскольку возникла из-за долгого отсутствия осадков в августе и сентябре.

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Такие явления стали случаться в полтора раза чаще с 1980 года, сообщил ТАСС эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.

"Это сходно со штормовыми ветрами, резким выпадением осадков, волнами жары. Это естественные явления, но их учащение являются следствием глобального потепления. За последние 45 лет по всему миру количество волн жары увеличилось в полтора раза. Кроме того, они стали немножко длиннее по времени. Соответственно, увеличились периоды сухой и жаркой погоды, на юге чаще стали случаться пыльные бури, суховеи, выросла пожарная опасность", - сказал Кокорин.

По его словам, длинные засухи порождают пыльные бури даже при относительно несильном ветре, не нужно ураганов и шквалов.

"Пыль возникает, как только сухо дольше двух-трех недель, а на юге было сухо гораздо дольше, чуть ли не полтора месяца", - отметил климатолог.

Пыльные бури обрушились сразу на несколько южных регионов: Волгоградскую, Ростовскую, Астраханскую области, Калмыкию, Дагестан, Ставрополье, а также Луганскую Народную Республику. Из-за непогоды на федеральных трассах осложнена видимость, фиксируются обрывы линий электропередачи, а также крупные природные пожары.