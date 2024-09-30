Китай представил лунный скафандр

Китай представил концепцию скафандра, который планируется использовать для пилотируемых миссии тайконавтов на поверхность Луны. Об этом сообщает издание SpaceNews.

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По заявлению китайской стороны, скафандр изготовлен из материала, который не только обеспечивает защиту от лунной пыли и радиации, но и предоставляет надлежащий уровень теплозащиты. Шлем космического костюма оснащен панорамным антибликовым забралом, а также отдельными длиннофокусными и короткофокусными камерами.

В Китае утверждают, что новый скафандр позволяет выполнять приседание и наклоны, поскольку отличается сравнительно небольшой для таких изделий массой.

Ранее издание сообщило, что компания SpaceX успешно испытала скафандры, предназначенные для выхода в открытый космос.

В июле 2023-го на 9-м Китайском коммерческом аэрокосмическом форуме в городе Ухань заместитель главного инженера программы пилотируемых космических полетов страны Чжан Хайлянь заявил, что до конца десятилетия Китай готовится отправить на Луну два человека.