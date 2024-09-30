Найден способ безлимитно печатать на принтерах HP

Один пользователей YouTube нашел способ «безлимитно» печатать на принтерах HP. Об этом сообщает Iguides.ru.

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Портал напоминает о том, что принтеры указанного производителя являются достаточно бюджетными. При этом использовать в них картриджи сторонних производителей или перезаправлять картриджи HP нельзя из-за DRM-защиты.

Пользователь YouTube с ником Jay Summet продемонстрировал, как можно обойти эту защиту. Метод считается хакерским, говорится в статье.

«Он подключил к плате на оригинальном картридже HP перехватчик, осуществляющий атаку man-in-the-middle, что позволило модифицировать информацию о количестве напечатанных страниц, заставляя принтер думать, что оригинальный картридж всегда новый», - пишет портал.

Ранее «Известия» сообщили, что россияне стали скупать принтеры и многофункциональные устройства (МФУ). Как отмечалось, спрос на них в первом полугодии 2024 года вырос на треть в сравнении с прошлым годом.