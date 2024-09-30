Snapdragon 8 Elite сравнили со Snapdragon 8 Gen 3

Новый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite обещает стать значительным улучшением по сравнению с его предшественником, Snapdragon 8 Gen 3, согласно утекшим результатам тестов. Ожидается, что чип Snapdragon 8 Elite, который выйдет в октябре 2024 года, покажет 50% прирост производительности по сравнению с Gen 3, он уже набрал 3,133,570 баллов в AnTuTu против 2,128,819 у предыдущей модели.

Новый процессор оснащен ядрами Oryon, где два производительных ядра работают на частоте 4,09 ГГц, в то время как у Gen 3 этот показатель составляет 3,3 ГГц. Кроме того, чип получил шесть ядер на частоте 2,78 ГГц, что отличается от прежней конфигурации 1+3+4 у Gen 3.

Также Adreno 830 в Snapdragon 8 Elite обеспечивает значительный прирост, работающий на частоте 1150 МГц и обещающий до 56% улучшения в графике.