Тысячи популярных клипов удалили из YouTube

Американские пользователи YouTube заметили, что с сайта исчезли тысячи музыкальных клипов сотен исполнителей, включая видео на песни британской певицы Адель, группы Nirvana, а также Боба Дилана, Мэрайи Кэри и Арианы Гранде. Как сообщает Variety, это связано с тем, что видеохостингу не удалось достичь нового соглашения с правообладателем SESAC (общество по защите прав исполнителей).

По https://www.rollingstone.com/music/music-news/music-videos-removed-youtube-copyright-dispute-1235115814/ данным Rolling Stone, SESAC сейчас лицензирует публичное исполнение более 1,5 миллиона песен от имени более чем 15 тысяч авторов, композиторов и музыкальных издателей. Организации по защите прав исполнителей собирают роялти и помогают музыкантам защищать авторские права. Они вправе запрещать публичное исполнение музыки - от ее потоковой передачи до включения на радио. Представители YouTube заявили, что ведут активные переговоры с SESAC и надеются «как можно скорее» вернуть доступ к клипам.

Среди песен и видео, недоступных на YouTube в США, - знаменитая Smells Like Teen Spirit группы Nirvana. Как отмечает Rolling Stone, все студийные записи и музыкальные видео были удалены с официального канала Nirvana на YouTube, на странице остались лишь записи с MTV Unplugged и другие живые выступления.

Недоступен оказался и видеоклип на песню Боба Дилана Subterranean Homesick Blues, а также все песни и видеоклипы Адель до ее последнего альбома «30», включая Hello и Chasing Pavements. Затронуты оказались некоторые песни Бейонсе.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил Variety, что предыдущая сделка фактически истекает только на следующей неделе. Он предполагает, что такие «заблаговременные» действия YouTube являются тактикой переговоров.