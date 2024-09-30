В России разработали аналог платформы для виртуализации VMware

Российский разработчик решений для информационной безопасности "Код безопасности" и разработчик программного обеспечения "Даком М" создали отечественный аналог платформы для виртуализации VMware.

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Об этом сообщила пресс-служба компании "Код безопасности".

"Российский разработчик ИБ-решений "Код безопасности" и вендор программного обеспечения на основе облачных технологий "Даком М" создали совместный продукт на базе средства защиты информации vGate и платформы виртуализации SpaceVM. Комплексное решение позволит российским организациям заменить ПО ушедшей из России западной компании VMware", - рассказали в пресс-службе.

Новая разработка, как отметили там, позволит обезопасить IT-системы компаний и снизить риски, которые возникают при использовании ПО от VMware.

Платформа виртуализации SpaceVM уже была протестирована и реализована в рамках эксплуатации в инфраструктуре "Русгидро", "Газпрома", "Россетей" и "Росатома". "Повышенную защищенность SpaceVM обеспечивает СЗИ vGate, который сертифицирован ФСТЭК и может использоваться даже на объектах КИИ до I категории значимости включительно", - добавили в пресс-службе.

Запрет на IT-услуги

Минфин США запретил оказывать России некоторые услуги, связанные с информационными технологиями и облачными сервисами, говорится в документе, размещенном на сайте ведомства.

Запрет вводится на "экспорт, реэкспорт, продажу или поставку прямо или косвенно из Соединенных Штатов или лицом из Соединенных Штатов, где бы они ни находились, консалтинговых услуг в сфере ИТ и услуг по проектированию, или услуг IT-поддержки, или облачных услуг для программного обеспечения, на которое распространяется действие лицензии, любому лицу, находящемуся на территории Российской Федерации".

Исключение допускается для компаний, управляемых гражданином США, а также в случаях, когда речь идет о процессе закрытия компании или изъятии капиталовложений, или при наличии соответствующего разрешения американских властей. Ограничительные меры вступили в силу 12 сентября.