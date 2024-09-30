В Петербурге создали устройство преобразования наведенного напряжения в электрический ток

Студент Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) создал устройство преобразования наведенного напряжения (напряжения в отключенной электрической цепи) в электрический ток.

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Разработка повысит безопасность труда работников ЛЭП, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"В настоящий момент проблема наведенного напряжения решается исключительно симптоматически, тогда как разработанное в ГУАП устройство, сочетающее переносное заземление с накопителем энергии, способно не только решить проблему безопасности, улучшить условия работы в периферийных участках ЛЭП, но и получить так называемый "энергетический кэшбэк" путем преобразования наведенного напряжения в электрический ток. Энергия аккумулируется в литий-ионном накопителе и может быть использована в дальнейшем", - говорится в сообщении.

Уточняется, что наведенное напряжение появляется на отключенных проводах вследствие воздействия электромагнитного поля от работающих рядом линий. Оно представляет опасность для жизни, а вероятность его возникновения часто невозможно предсказать, что порой приводит к несчастным случаям и летальным исходам. Устройство преобразования наведенного напряжения в электрический ток разработал студент специальности "Приборостроение" Лев Яровой. Проект подразумевает ионно-литиевую систему накопления, которая повысит защитные меры ремонтных бригад. Разработка осуществлена на целевые грантовые средства Фонда содействия инновациям.