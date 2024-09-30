Samsung объяснила отличие между процессорами Exynos 2400e и 2400 в Galaxy S24 FE

Samsung официально представила Galaxy S24 FE с чипсетом Exynos 2400e, и многие задались вопросом, как он отличается от Exynos 2400, используемого в других моделях Galaxy S24. Так вот… эти два процессора практически идентичны, за исключением одного важного различия.

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По сообщению Samsung Semiconductor, Exynos 2400e имеет немного меньшую максимальную частоту процессора — 3,1 ГГц, тогда как Exynos 2400 достигает 3,2 ГГц. За исключением этой разницы в 0,1 ГГц, архитектура процессоров остаётся одинаковой. Это минимальное изменение, скорее всего, не окажет значительного влияния на производительность, и пользователи не заметят разницы в реальных сценариях использования.

Сходство между процессорами также гарантирует, что Galaxy S24 FE поддерживает те же расширенные функции ИИ, что и стандартная линейка S24.

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