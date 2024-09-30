Vivo обогнал Google и выпустил стабильный Android 15 раньше Pixel 9

Vivo стала первым производителем, выпустившим стабильное обновление Android 15 для своих устройств, опередив даже линейку Pixel от Google, пишут СМИ. Пользовательская оболочка Funtouch OS 15 теперь доступна на флагманских моделях Vivo, таких как серия X100, X Fold 3 Pro и iQOO 12.

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Обычно устройства Google Pixel и Samsung Galaxy первыми получают крупные обновления Android. Однако серия Pixel 9 все еще ожидает обновления Android 15, которое планируется к выпуску в середине октября, тогда как Samsung еще не объявила свои планы.

Funtouch OS 15 добавляет несколько уникальных функций, включая «Ластик» на базе ИИ в приложении Галерея, удаление теней на фотографиях и функцию Live Transcribe для моментальной транскрипции речи. Новые функции Android 15, такие как Private Space для управления приложениями и частичный обмен экраном, делают обновление еще более привлекательным, если верить СМИ.