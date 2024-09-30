Филолог Овсянникова рассказала, как распознать написанный нейросетью текст

Нейросеть все глубже проникает в жизнь человека. Некоторые используют ее как полезный инструмент для работы, однако многие школьники и студенты применяют генерирующие нейросети для выполнения учебных заданий, что беспокоит родителей и преподавателей. Кандидат филологических наук, доцент кафедры английской филологии Института иностранных языков МГПУ Марина Овсянникова рассказала в интервью RT, что бояться новых технологий не стоит, так как создавать по-настоящему значимые произведения может только человек. Также специалист назвала определенные признаки, по которым можно опознать сгенерированный текст.

© Российская Газета

"Написанный человеком текст всегда более сложен синтаксически. Например, в зависимости от стиля текста мы можем использовать повторы, эллиптические конструкции, когда какой-то член предложения опускается. Иногда мы применяем особую пунктуацию, которая имплицирует наши эмоции. Ничего этого нейросети пока делать не умеют. Кроме того, с лексической точки зрения нейросеть имеет довольно низкую вариативность словарного запаса. И при этом в сгенерированном тексте может вдруг возникнуть какое-то редко употребляемое слово, которое тоже выдает его искусственность" - отмечает филолог.

Овсянникова добавила, что неестественно логичное повествование является еще одним признаком сгенерированных текстов. К тому же, понятия "сарказм" и "намек" также не знакомы нейросети - это особенность человеческого мышления.

"Опытный специалист, который постоянно работает с текстами, обладает, как правило, языковой интуицией. Прежде всего насторожить может излишняя "правильность" текста: он напоминает стену, через которую сложно пробиться к смыслу. Банальные сравнения, клишированные словосочетания, однообразный синтаксис. Такие навыки нужны были преподавателям и до появления нейросетей, потому что школьники и студенты списывали всегда. Раньше точно так же нас настораживало появление в текстах учеников нетипичной для них лексики и оборотов. Ведь у каждого человека есть собственный стиль, и если мы долго с ним работаем, то уже можем с ходу угадать автора сочинения или другой работы".

Еще одним признаком "цифрового" текста филолог считает отсутствие или переизбыток эмоциональности, что бросается в глаза и выделяется неестественностью.