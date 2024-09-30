Razer выпустила подушку для геймеров с тактильной отдачей

Razer представила тактильную накладку для спины, которая позволяет ощущать различные вибрации в играх – от едва заметного сердцебиения до мощных взрывов.

© razer

Razer Freyja

Концептуально подушка Razer Freyja очень проста. Её можно прикрепить к любому игровому или офисному креслу и подключить к ПК. Подушка реагирует на аудиосигналы в играх, фильмах и музыке с помощью шести усовершенствованных тактильных приводов Sensa HD (4 сзади, 2 снизу).

© razer

Подключение осуществляется через Bluetooth или через беспроводное соединение HyperSpeed от Razer:

«Это инновационное устройство оживляет динамические тактильные ощущения, преображая каждую игровую сессию. От интенсивных взрывов на полях сражений до тонких вибраций учащённого сердцебиения во время скрытной миссии.»

Razer Freyja совместима с ПК и устройствами Android. Аксессуар рекомендуется для пользователей весом менее 136 кг. Вес самой подушки составляет 3 кг.

Производитель предупреждает, что Razer Freyja нельзя мыть ни при каких обстоятельствах. В случае случайного проливания жидкости необходимо аккуратно протереть подушку мягкой влажной тканью.

В продаже Razer Freyja появится с 7 октября по цене $300.

Kraken V4 Pro

Razer также представила устройство Kraken V4 Pro – новинку, представляющую собой усовершенствованную версию наушников Kraken V4 с поддержкой тактильных ощущений. Как и подушка, для соединения Kraken V4 Pro использует Razer HyperSpeed и Bluetooth, а также USB или 3,5 мм аудио-разъём.

Наушники также имеют RGB-подсветку. Устройство поставляется с небольшой коробкой под названием OLED Control Hub для настройки вибрационной обратной связи, выбора входа или регулировки эффектов.

Продажи Kraken V4 Pro стартуют с 7 октября. Стоимость наушников составляет $400.