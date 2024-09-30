Представлен Lenovo Legion Y700

Lenovo анонсировала в Китае игровой планшет Legion Y700 (2024). Новинка обладает экраном с частотой 165 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и системой охлаждения площадью 10 004 мм².

© Lenovo

Особенности

Lenovo Legion Y700 (2024) оснащён 8,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2560×1600 пикселей (343 ppi) и частотой обновления 165 Гц. Поддерживается широкая цветовая гамма DCI-P3 и высокая точность цветопередачи с DeltaE<1. Экран сертифицирован TÜV Rheinland на низкое излучение синего света и отсутствие мерцания.

Планшет работает на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3 в паре с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и встроенной памятью до 512 ГБ стандарта UFS 4.1. Lenovo оснастила планшет собственной системой охлаждения QianKun, которая включает испарительную камеру с площадью теплоотвода 10 004 мм².

Также планшет оснащен специальным сопроцессором Lingjing Engine от Lenovo, который, по заявлению компании, снижает задержку касания на 32,2% и сетевую задержку на 45,8% в некоторых играх.

© Lenovo

Lenovo Legion Y700 (2024) работает под управлением ZUI 16.1 и оснащён аккумулятором ёмкостью 6550 мАч, обеспечивающим до 14,6 часа воспроизведения видео и до 8,9 часа игр. Зарядка мощностью 68 Вт поддерживает режим байпаса, что позволяет играть при подключении к розетке без риска перегрева.

Также стоит отметить наличие стереодинамиков с поддержкой Dolby Atmos и двух портов Type-C. Толщина устройства составляет 7,79 мм, вес – 350 грамм.

Сроки выхода, цвета и цена

Lenovo Legion Y700 (2024) доступен для предварительного заказа в Китае и предлагается в цвете Crystal Black.

Цена:

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 2899 юаней ($413);

16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – 3299 юаней ($470).

Также планшет доступен в цвете Ice White, а те же комплектации предлагаются по ценам $427 и $484 соответственно.