Власти США заставят Apple поменять поставщиков

Корпорацию Apple могут принудить разорвать контракты с некоторыми китайскими партнерами. Об этом сообщает издание PhoneArena.

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Председатель Комитета по делам Коммунистической партии Китая в Палате представителей США Джон Муленар Ллойду Остину меморандум с просьбой внести компании BOE и Tianma Microelectronics в санкционный список. По словам журналистов медиа, BOE выпускает экраны для iPhone, и потеря важного поставщика может обернуться для Apple проблемами.

Муленар заявил, что BOE и Tianma Microelectronics выполняют для властей Китая в том числе военные заказы. По мнению политика, сотрудничество американских корпораций с китайскими предприятиями угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов. Если BOE действительно попадет под санкции, то Apple заставят прекратить с ней деловые отношения.

Специалисты PhoneArena заметили, что BOE должна наладить выпуск передних панелей для iPhone SE 4, который выйдет в начале 2025 года. Если Apple придется поменять поставщика, то производство смартфона может замедлиться, а его стоимость — вырасти. «Если Министерство обороны включит BOE в свой черный список, стратегия снижения производственных расходов окажется под угрозой», — заключили авторы.

Ранее аналитики Morgan Stanley оценили популярность iPhone 16. По их словам, смартфоны нового поколения оказались наименее востребованными за последние пять лет.