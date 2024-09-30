В России создают цифрового двойника человека

Ученые Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) совместно с коллегами из других вузов и медицинских организаций России создают цифрового двойника человека, чтобы прогнозировать патологические изменения после болезней и травм.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Научная группа молодых ученых физико-математического института (ФМИ) ПГНИУ совместно с коллегами из других российских вузов завершила разработки и опубликовала научную статью о создании цифровых двойников человеческих органов. Исследование помогает избежать рисков для жизни человека, используя модель его органов для построения персонального сценария успешного лечения болезней", - рассказали в министерстве.

Исследования ПГНИУ проводит совместно с коллегами из медицинского университета "Реавиз", Саратовского государственного медицинского университета им. Разумовского, Областного клинического онкологического диспансера (Саратов).

По словам исследователей, цифровые модели органов человека позволяют учитывать особенности их геометрических размеров, а также прогнозировать возможные патологические изменения у конкретного пациента после внешних и внутренних воздействий. Моделирование также помогает определить тактику хирургического вмешательства, необходимого для восстановления и сохранения функциональных свойств, и спрогнозировать послеоперационные результаты. Как отметила руководитель проекта - директор физико-математического института ПГНИУ, доктор физико-математических наук Марина Барулина, все предыдущие разработки группы ученых уже доведены до программно-аппаратных или программных комплексов и используется в медицине для анализа ситуации и принятия врачебных решений.

"Развитие биомеханики имеет большое значение как для фундаментальной науки, так и для лечебного процесса и, главное, самого пациента", - добавила она.

Статья с результатами исследования ученых опубликована в специальном выпуске "Достижения в области биоинформатики и биомедицинской инженерии" журнала Applied Science (Швейцария). Марина Барулина является лауреатом конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу за 2023 год в области математических наук за исследования по математическому моделированию различных биообъектов и био-процессов, в том числе с использованием методов искусственного интеллекта. Разработки Барулиной, по данным Минобрнауки РФ, востребованы в сфере медицинского приборостроения и систем навигации.