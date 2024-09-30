Telegram назвали «охотничьими угодьями» для спецслужб

Правоохранительные ведомства благодаря использованию Telegram раскрыли множество дел. Об этом заявила американская газета The Wall Street Journal (WSJ), пишет РБК.

WSJ назвала мессенджер «охотничьими угодьями» для злоумышленников и, в то же время, полицейских. Как заявила газета, спецслужбы используют его для проникновения в преступные группировки даже без сотрудничества с администрацией Telegram.

Отмечается, что за последние пять лет американские правоохранители неоднократно привлекали злоумышленников к ответственности с помощью их же заявлений, опубликованных в открытых Telegram-каналах. При этом ранее преступники в основном использовали сильно разрозненные площадки в даркнете, и отследить пользователей на них было нелегко.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила платформы, могут быть переданы соответствующим органам в ответ на юридические запросы. По его словам, эти меры помогут отпугнуть преступников.