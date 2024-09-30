Apple выпустит совершенно новое устройство в 2025 году

Компания Apple готовится к запуску еще одного совершенно нового устройства. На этот раз для умного дома. Оно может может выйти уже в 2025 году.

По данным источников, устройство будет оснащено новой операционной системой под названием homeOS, созданной на базе tvOS.

Устройство будет поддерживать различные фирменные приложения Apple, такие как «Календарь», «Заметки» и «Дом», и, вероятно, его можно будет прикрепить на стену. Для этого будут использоваться встроенные магниты.

Новое устройство станет частью системы умного дома и будет поддерживать технологии Apple Intelligence. Ожидается, что это будет более доступное и удобное решение по сравнению с использованием iPad в качестве контроллера для системы smart home.