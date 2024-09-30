Red Magic выпустила свой игровой планшет Nova за пределами Китая

Компания Red Magic официально представила международную версию своего первого игрового планшета Nova. Новинка теперь доступна за пределами Китая, в том числе в США и Европе.

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Nova стал первым планшетом компании, ориентированным на геймеров, продолжая успешную линейку игровых смартфонов и аксессуаров.

Устройство отличается прозрачным дизайном с видимыми компонентами и RGB-подсветкой, что придает ему уникальный внешний вид. Новинка будет доступна в двух версиях: за $500 предлагается модель на 12/256 ГБ, а за $650 — 16/512 ГБ. Обе модели оснащены флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 3.

Из прочего можно отметить 10.9-дюймовый дисплей с разрешением 2.8K и частотой обновления 144 Гц. Внутри находится система охлаждения с вентилятором и 3D-тепловой трубкой. Батарея ёмкостью 10 100 мАч обеспечивает несколько часов игрового процесса.

Продажи начнутся 16 октября, а предварительные заказы можно будет оформить уже с 7 октября.