Представлен «неубиваемый» планшет Armor Pad 4 Ultra со встроенным тепловизором

Компания Ulefone анонсировала новый защищённый планшет — Armor Pad 4 Ultra.

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Это первый «неубиваемый» планшет бренда, оснащённый тепловизором и поддержкой 5G. Устройство было впервые показано на выставке IFA в Берлине, но подробности стали известны только сейчас.

Armor Pad 4 Ultra получил прочный корпус с усиленной рамой, а также сертификаты IP68/IP69K и MIL-STD-810H, что делает его водо-, пыленепроницаемым и устойчивым к ударам и падениям.

Устройство работает на базе процессора MediaTek Dimensity 6300 с 16 ГБ оперативной и 256 ГБ внутреннего накопителя. Батарея ёмкостью 11 800 мАч поддерживает быструю проводную и беспроводную зарядку.

Планшет оснащён 10.36-дюймовым 2K дисплеем и работает на Android 14. В версии с тепловизором используется сенсор ThermoVue с разрешением 160 x 120 пикселей.

Старт продаж намечен на 1 октября на AliExpress. Стандартная версия будет стоить $279.99, а модель с тепловизором — $329.99.