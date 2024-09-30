Xiaomi анонсировала «народный» смартфон Redmi Note 14 5G

Компания Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi Note 14 5G, который стал частью популярной серии.

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Устройство оснащено 6.67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Экран поддерживает яркость до 2100 нит и защищён стеклом Corning Gorilla Glass 5.

В основе смартфона лежит процессор MediaTek Dimensity 7025 Ultra, который дополняется до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ внутреннего накопителя. Также поддерживается microSD через гибридный слот для SIM-карт.

Смартфон оснащен двумя камерами: основной на 50 Мп с оптической стабилизацией и 2-мегапиксельным макрообъективом, а фронтальная камера на 16 Мп размещена в вырезе дисплея.

Устройство работает на базе HyperOS, основанной на Android 14, а батарея ёмкостью 5110 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт.

Цена Redmi Note 14 5G стартует от $170 за версию с 6/128 ГБ и достигает $245 за версию с 12/256 ГБ.