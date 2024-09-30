WSJ раскрыла, как Telegram стал "охотничьими угодьями" для спецслужб
Мессенджер Telegram превратился в незаменимого помощника правоохранителей, в том числе и при проникновении в преступные группировки.
Об этом пишет Wall Street Journal. В публикации напомнили, что в последние пять лет американские спецслужбы неоднократно привлекали преступников к ответственности, используя опубликованные в открытых Telegram-каналах.
Это, по мнению журналистов издания, сделало мессенджер "охотничьими угодьями" правоохранительных ведомств.
До Teelgram злоумышленники использовали даркнет. Бывший федеральный прокурор, расследовавший киберпреступления и онлайн-продажу наркотиков Сет Герц пояснил, что в случае с Telegram, его пользователи зачастую используют один и тот же аккаунт на десятках форумов. Именно за счет чего следователи получают их "дорожную карту".