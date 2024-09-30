Создана технология упрочнения оборудования для дробления горных пород

Ученые в Саратове разработали технологию для упрочнения дробильного оборудования, необходимого в горноперерабатывающей промышленности.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Саратовского государственного технического университета (СГТУ) имени Ю.А. Гагарина.

"В основе этой современной технологии лазерной обработки материалов лежит мелкодисперсный состав карбида вольфрама и карбида бора. В результате его нанесения полученные покрытия обладают высокой износостойкостью, термостойкостью и твердостью, что делает их применимыми при создании дробильного оборудования", - рассказали в вузе.

В частности, речь идет об упрочнении рабочих элементов щековых дробилок. Это универсальная машина для измельчения твердых материалов путем сжатия. Она широко используются в горнодобывающей, строительной, химической и перерабатывающей промышленности. Надежность и долговечность подобного оборудования, как отметили в СГТУ, имеет большое значение для развития промышленности.

Уникальность разработки подтверждена патентом РФ.

Об особенностях разработки

По информации университета, сейчас для упрочнения оборудования используют традиционные методы термической и химико-термической обработки. Они сложны технологически и требуют специальной техники для обработки крупногабаритных деталей. Кроме того, такие методы не позволяют обрабатывать некоторые нужные участки поверхности изделий. Разработанная учеными СГТУ технология позволяет упрочнять необходимые рабочие поверхности оборудования, даже сложной геометрической формы.

Как пояснили в вузе, в ходе этого процесса на поверхность щек дробилок наносится мелкодисперсный порошковый присадочный материал на основе карбида вольфрама или карбида бора. После чего на присадку воздействует лазерное излучение. Энергия лазерного излучения при определенных технологических условиях обеспечивает расплавление или оплавление частиц порошка и последующее структурообразование покрытия.

Приводя преимущества разработки, в СГТУ отметили, что лазерное упрочнение позволит значительно продлить срок службы рабочих элементов дробилок и снизить затраты на обслуживание. Кроме того, возможно проводить упрочнение только тех участков, которые подвержены наиболее сильному износу, сохраняя остальные части в исходном состоянии.

Авторами проекта стали доктор технических наук, заведующий кафедрой "Сварка и металлургия" Института машиностроения, материаловедения и транспорта Игорь Родионов, доценты Ирина Перинская и Любовь Куц/