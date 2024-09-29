Россиянам рассказали о самых распространенных киберугрозах в 2024

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В 2024 году установка рекламного ПО в мобильных приложениях стала самой распространённой угрозой, составив около 40% от всех уязвимостей, как рассказали в компании AppSec Solutions. Это вредоносное ПО, известное как Adware, может незаметно собирать личные данные и отслеживать местоположение пользователей. Особенно опасны такие приложения в игровой индустрии, где уязвимости встречаются чаще всего. Эксперты подчёркивают, что пользователям следует скачивать приложения только из надёжных источников и использовать антивирусные решения от проверенных производителей.

Данный вид ПО часто остаётся скрытым на устройстве, не показывая значка на экране. Юрий Шабалин, владелец продукта «Стингрей», отметил, что это ПО может показывать навязчивую рекламу и даже внедрять вирусы, которые крадут конфиденциальные данные, такие как фото и доступ к микрофону. Даниил Чернов, разработчик Solar appScreener, рассказал о своём опыте с подозрительным приложением для музыки, которое запрашивало доступ к фотографиям и контактам без очевидной необходимости. При проверке антивирусом оказалось, что в приложении есть вредоносный код.

По мнению Игоря Смирнова, генерального директора «Альфа Системс», вредоносное рекламное ПО представляет собой серьёзную угрозу как для пользователей, так и для разработчиков. Он сообщил, что через заражённые устройства хакеры могут получить доступ к инфраструктуре крупных компаний. Основные риски связаны с утечкой данных — от потери паролей интернет-банков до вымогательства интимных фотографий. Чернов добавил, что не все рекламные приложения опасны, но важно следить за запрашиваемыми разрешениями, особенно если приложение, например, «Фонарик» требует доступ к контактам или фотографиям.