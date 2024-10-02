Ученые заполучили ледяную капсулу времени из Атлантики

Международная команда ученых опубликовала в журнале Climate of the Past исследование, описывающее древнейший лед в истории Земли. Он был найден на участке U1537 в рамках международной программы по исследованию океанов вблизи Южной Америки.

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Как сообщает Phys.org, исследование провела команда во главе со специалистами из Института океанографии Скриппса (США). Она проанализировала пыль, обнаруженную в ледяных кернах, отобранных в южной части Атлантического океана.

Полученные результаты затем сравнили с пылью, содержавшейся в наиболее старых образцах льда. В частности, наиболее древним до сих пор считался лед возрастом 800 тысяч лет, обнаруженный ранее в Антарктиде.

Анализ показал, что возраст льда, найденного у берегов Южной Америки, составляет около 1,5 миллиона лет. Это самая настоящая "капсула времени", позволяющая заглянуть в далекое прошлое. Возрастной рекорд побит примерно в 2 раза. Кроме того, ученые получили новые полезные данные о древнем климате.

Также они создали компьютерную модель, имитирующую состояние льда на протяжении тысячелетий. Экспериментальные данные тут же сравнивали с реальным состоянием керна. К удивлению ученых оказалось, что в пределах отрезка в 800 тысяч лет данные симуляции и реального льда совпадают, а вот за указанным пределом степень совпадения заметно снижается.

Поэтому определить точно, как именно перемещалась морская пыль в южных широтах Атлантического океана более миллиона лет назад, пока не удалось. Дальнейшая цель исследователей - при помощи анализа древнейшего льда попытаться установить причину и условия климатического перехода, который произошел в середине плейстоцена, а также понять, какими были его последствия.