На Урале увеличится количество образовательных кластеров

Вице-президент Союза директоров средних специальных учебных заведений России Владимир Вертиль сообщил на форуме в Тюмени в рамках Всероссийского конкурса «Мастер года — 2024», что количество образовательных кластеров в Уральском федеральном округе увеличится с 31 до 38 к 2025 году.

По его словам, на данный момент в России создано 370 кластеров, и в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в Тюменской области появятся три новых кластера. Вертиль отметил, что они будут сосредоточены на отраслях «Машиностроение», «Транспортная отрасль» и «Клиническая и профилактическая медицина». Кластеры откроются на базе Тобольского медицинского колледжа, Тюменского колледжа производственных и социальных технологий и Тюменского индустриального университета соответственно.

Развитие системы среднего профессионального образования связано с национальным проектом «Кадры», который направлен на повышение престижа рабочих специальностей и адаптацию образовательных программ под потребности работодателей.