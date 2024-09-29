Раскрыта страшная тайна пропавшей экспедиции Франклина

Британский первый офицер сэр Джеймс Фицджеймс был съеден своими товарищами во время экспедиции Франклина 1845 года, сообщает Daily Mail со ссылкой на исследования ученых. Экспертиза ДНК показала, что на его челюстной кости есть ряд небольших порезов, которые свидетельствуют о том, что после смерти кости были разделаны на мясо.

Целью экспедиции Франклина было найти Северо-Западный проход — судоходный морской путь между Тихим и Атлантическим океанами через Северный Ледовитый океан. Два корабля, HMS Terror и HMS Erebus, со 129 членами экипажа оказались зажаты льдами возле острова Кинг-Уильям. Офицеры и экипаж покинули корабль, пытаясь пересечь остров Кинг-Уильям пешком, но из-за цинги и низких температур никто не выжил.

Соавтор статьи доктор Роберт Парк из Университета Ватерлоо уверен, что новое открытие демонстрирует тот уровень отчаяния, который чувствовали моряки Франклина.

С тех пор как 179 лет назад экспедиция исчезла в Арктике, ее дальнейшая судьба вызывала широкий интерес, что породило множество книг и статей, полных размышлений, а совсем недавно — популярный телевизионный мини-сериал, превративший ее в историю ужасов, одной из тем которой был каннибализм, — отметил Роберт Парк.

Ранее стало известно, что в США началась публичная часть расследования трагедии батискафа «Титан», затонувшего в июне прошлого года во время погружения к месту крушения «Титаника». Стало известно, что за считаные минуты до трагедии экипаж батискафа передавал сообщение «все в порядке».