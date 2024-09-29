Россиянам назвали способы избежать слежки через телевизоры

В России на протяжении многих лет идет дискуссия о возможности слежки за пользователями через современные телевизоры. Она подогревается публикациями в СМИ и заявлениями официальных лиц компаний-производителей, которые признают, что теоретически слежка возможна и иногда даже производится, пишет Ura.ru.

Так, 2017 году Samsung попала в скандал, когда устройства были взломаны и использованы для записи и передачи аудиофайлов на серверы спецслужб. В 2019 году компания Google призналась в прослушке пользователей с помощью голосового ассистента Google Assistant.

Электронные устройства собирают персональные данные с тем, чтобы впоследствии предлагать пользователям более точную и релевантную рекламу, пояснил специалист по гаджетам Илья Корнейчук.

Вместе с тем, отметили эксперты, возможно свести к минимуму риски отслеживания устройств. Для этого следует отключить функцию автоматического распознавания контента (ACR).

На телевизорах марки LG для этого необходимо, к примеру, зайти в меню Settings (Настройки), открыть General (Общие), найти LivePlus — версию ACR для LG, отключить работу сервиса. На Sony можно зайти в меню Settings (Настройки) и Setup (настройка) и отключить ACR.

На устройствах марки Samsung нужно зайти в меню Settings (Настройки) и проследовать в Support (Поддержка), найти Terms & Policies (Условия и политика), выбрать Viewing Information Services (Сервисы просмотра информации), отключить пункт ACR, найти службу Privacy Notice (Служба уведомление о приватности) и убедиться, что она не отмечена.