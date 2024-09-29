Новые российские спутники "Ионосфера-М" будут следить за космической погодой

На осень с космодрома Восточный запланирован запуск двух новых спутников "Ионосфера-М". Их создание стало важнейшим этапом проекта по построению системы "Ионозонд" - первой в России космической системы мониторинга гелиогеофизической обстановки. А проще - "космической погоды" вокруг Земли.

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Как рассказали в "Роскосмосе", космическая система "Ионозонд" разработана ВНИИЭМ по заказу госкорпорации в интересах Российской академии наук и Росгидромета. Создаваемая система призвана решить научно-прикладные задачи по получению фундаментальных знаний о земной ионосфере и получить возможность непрерывного мониторинга околоземного космического пространства.

В ее состав войдут четыре космических аппарата "Ионосфера-М": они будут наблюдать за состоянием ионосферы Земли. Формирование орбитальной группировки запланировано с помощью двух групповых запусков (первый - "Ионосфера-М" № 1 и № 2, второй - "Ионосфера-М" № 3 и № 4).

Четыре космических аппарата будут расположены в двух орбитальных плоскостях: по два в каждой. Спутники "Ионосфера-М смогут передавать информацию о физических явлениях, возникающих в ионосфере Земли в результате активных воздействий природного и антропогенного характера. Аппараты будут вести наблюдение за изменениями пространственно-временной структуры ионосферы, возмущениями электромагнитных полей, а также за составом земной атмосферы, наблюдать распределение озона в ее верхних слоях, контролировать радиационную обстановку и многое другое.

Что ждут специалисты? Информацию, получаемую с "Ионосфера-М", должны использовать совместно с результатами наземных наблюдений. Ученые планируют также проводить наземно-космические эксперименты для изучения отклика ионосферы Земли на воздействия нижних слоев атмосферы в виде ураганов, извержений вулканов и других природных явлений.

Специалисты подчеркивают: данные со спутников "Ионосфера-М", будут иметь не только научное, но и прикладное значение: широко внедряемая сегодня микроэлектроника, системы связи и навигации, сети передачи электрической энергии, трубопроводы и другие высокотехнологичные системы подвержены воздействию солнечной и геомагнитной активности, приводящей к авариям и деградации электронных систем. Так что актуальность оперативного мониторинга гелиогеофизической обстановки и ее прогноза с орбиты растет с каждым днем.

Спутники "Ионосфера-М" № 1 и № 2 уже доставлены на космодром. Они ждут запуска ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Сейчас на Восточном идет активная подготовка.

Ионосфера - ионизированная часть верхних слоев атмосферы Земли, расположенная на высотах примерно от 50 до 1000 км. Характеризуется значительным содержанием свободных электронов и ионов. Наибольшее воздействие на ионизацию нашей планеты оказывают солнечная активность и состояние геомагнитного поля Земли.