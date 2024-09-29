Директор ЗАЭС допустил замену градирни после обстрела ВСУ

Демонтаж поврежденной беспилотником Вооруженных сил Украины градирни Запорожской атомной электростанции и строительство новой на ее месте возможны, если по результатам экспертизы окажется, что объект не подлежит восстановлению, сообщает ТАСС со ссылкой на директора станции Юрия Черничука.

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По его словам, есть российская организация, которая готова выполнить эту работу.

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«При этом, если результаты экспертизы будут самые для нас неблагоприятные, то мы и технически, и организационно, и мотивационно, и финансово способны ее демонтировать и на ее месте или рядом построить абсолютно новый подобного рода объект», — указал Черничук.

Хотя высота поврежденной градирни составляет 120 метров, на Курской АЭС сейчас строится аналогичный объект высотой 170 метров. Времени на проведение экспертизы достаточно. Работы не будут влиять на безопасность станции или на ее потенциальную возможность выработки, генерации. Градирня нужна для того, чтобы охлаждать воду.

11 августа по одной из двух градирен Запорожской станции был нанесен удар, в результате чего возник пожар с горением внутренних конструкций. Объект получил серьезный ущерб. На работе пожар не отразился, так как все шесть энергоблоков станции находятся в режиме «холодных останов» и градирни временно не задействованы в охлаждении.