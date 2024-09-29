В SpaceX допустили изменения правил регулирования

Рост бизнеса компаний, специализирующихся на космонавтике, может потребовать улучшения правил регулирования, допустила президент SpaceX Гвинн Шотвелл. Об этом сообщает ArsTechnica.

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Главный операционный директор заявила, что SpaceX не боится регулирования, поскольку оно необходимо для процветания бизнеса и безопасности общества. «Я лишь хочу сказать, что по мере роста этого бизнеса вы, вероятно, улучшите нормативную среду», — заявила она.

Шотвелл добавила, что изменение правил регулирования должно способствовать прогрессу, а не наоборот. Таким образом президент SpaceX отреагировала на спор между компанией и Федеральным управлением гражданской авиации Соединенных Штатов.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США объявило о намерении оштрафовать компанию SpaceX на общую сумму более 633 тысяч долларов за два нарушения условий лицензии на запуски, которые были в июне и июле 2023 года.

В ходе запусков, которые стали успешными, выводились космические аппараты Satria-1 и Jupiter-3. В первом случае компания для проведения пуска попросила одобрения регулятора на использование нового центра управления. Во втором случае компания попросила регулятор разрешить использование нового резервуарного хранилища ракетного топлива. В обоих случаях SpaceX проигнорировала решения регулятора.