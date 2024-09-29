В TikTok замечены сбои

Популярная соцсеть TikTok перестала работать в России. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

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По его данным, жители страны массово жалуются на сбой в работе платформы. Пользователи сообщают, что при попытке зайти в соцсеть появляется уведомление об отсутствии подключения к интернету.

Ранее сообщалось о сбое в работе популярного сервиса для общения Discord на территории России. Большая часть жалоб на неполадки поступила из Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Незадолго до этого сбой произошел в работе ресурсов Федеральной налоговой службы (ФНС). Пользователи испытывали проблемы при входе в личный кабинет на сайте и в приложении ФНС.