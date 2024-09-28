Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Александром Горбуновым в составе экипажа миссии Crew-9 стартовал к Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon со стартовой площадки базы Космических сил США на мысе Канаверал (штат Флорида) был произведен в 13:17 по местному времени (20:17 мск). Вместе с Горбуновым на орбиту отправился американский астронавт Ник Хейг. Изначально планировалось, что на МКС отправятся четыре специалиста, однако экипаж Crew-9 был сокращен вдвое, чтобы освободить места для возвращения в феврале 2025 года на Землю находящегося на орбите экипажа корабля CST-100 Starliner американской корпорации Boeing, у которого во время стыковки с МКС в июне отказали несколько маневровых двигателей.

Как ожидается, стыковка Crew Dragon с орбитальной станцией состоится 29 сентября в 17:30 по времени Восточного побережья США (00:30 мск 30 сентября - прим. ТАСС). Запуск космического корабля ранее неоднократно переносился для "утверждения планов возвращения" на Землю корабля Starliner, который успешно приземлился на территории полигона Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико 7 сентября, а также в силу неблагоприятных погодных условий.