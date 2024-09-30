Crew Dragon пристыковался к МКС

Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Александром Горбуновым в составе экипажа Crew-9 пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Стыковка состоялась в 17:30 по времени восточного побережья США (00:30 мск). Таким образом, путь от стартовой площадки базы Космических сил США на мысе Канаверал (штат Флорида) до орбитальной станции занял у экипажа порядка 28 часов.

Вместе с Горбуновым на орбиту отправился американский астронавт Ник Хейг. Изначально планировалось, что на МКС полетят четыре специалиста, однако экипаж Crew-9 был сокращен вдвое, чтобы освободить места для возвращения в феврале 2025 года на Землю находящегося на орбите экипажа корабля CST-100 Starliner американской корпорации Boeing, у которого во время стыковки в июне отказали несколько маневровых двигателей.

Запуск Crew Dragon осуществлен в рамках соглашения о перекрестных полетах, подписанного между Роскосмосом и NASA в июле 2022 года. Этот документ позволяет обеспечить присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта Роскосмоса и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов в случае отмены или существенной задержки запуска кораблей РФ или США.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов заявил журналистам, что стороны продолжат работу по программе перекрестных полетов к МКС и после весны 2025 года. Некоторые астронавты США летают на станцию на кораблях "Союз", а несколько космонавтов РФ - на Crew Dragon. В прошлом году Роскосмос сообщил, что стороны планируют продолжить перекрестные полеты до 2025 года включительно.