Huawei начала тесты нового ИИ-чипа

Huawei делает очередной шаг вперёд в развитии ИИ-чипов, тестируя новый процессор Ascend 910C, уже имея потенциальных клиентов в Китае, пишут СМИ. В условиях поиска китайскими компаниями альтернатив Nvidia, этот шаг подчёркивает стремление компаний внутри страны к «самодостаточности» в полупроводниковой промышленности, несмотря на санкции США.

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Согласно СМИ, Ascend 910C, являющийся улучшенной версией 910B, был предложен крупным китайским серверным компаниям и интернет-фирмам, которые уже являются крупными клиентами Nvidia. Чипы Ascend получили признание, сопоставимое с A100 от Nvidia, и использовались для обучения половины крупнейших языковых моделей Китая в прошлом году.

С запретом США на поставки передовых GPU Nvidia в Китай, разработки Huawei становятся важной альтернативой в различных отраслях.